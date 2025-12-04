CONOSCIAMO: SCI E MONTAGNA NEI MUSEI LECCHESI. SI PARTE DALLA FORNACE

LECCO – Nei mesi che precedono i Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, la Provincia di Lecco annuncia l’avvio del progetto ConoSCIamo: storie di sci e montagna. Un viaggio nei musei del Sistema Museale della provincia di Lecco, finanziato da Regione Lombardia nell’ambito del bando Olimpiadi della Cultura e classificatosi al primo posto in graduatoria.

Il progetto prenderà il via venerdì 12 dicembre alle 17.00 al Museo “La Fornace” di Barzio con l’inaugurazione della prima tappa della videoinstallazione immersiva… > I DETTAGLI SU LECCO NEWS