A PASTURO IL NATALE È UNA FESTA DI LUCI, MUSICA E COMUNITÀ

PASTURO – Il Natale 2025 si accende con calore e partecipazione grazie all’impegno del Comune di Pasturo, della Pro Loco e delle associazioni locali. Un programma ricco di eventi, pensato per tutte le età, trasforma il paese in un palcoscenico di emozioni, tradizione e condivisione.

Si comincia sabato 6 dicembre alle 21 con un appuntamento che promette di toccare le corde dell’anima: il Concerto Gospel del coro Koinè Gospel Project nella chiesa parrocchiale di Sant’Eusebio. Le voci potenti e gioiose del gruppo porteranno un messaggio di speranza e unità, aprendo ufficialmente le celebrazioni natalizie con spiritualità e ritmo.

Il giorno successivo, domenica 7 dicembre, la magia continua in Piazza Vittorio Veneto con “Accendiamo il Natale”. Dalle 16.30, la merenda offerta dalla Pro Loco — con cioccolata calda per tutti — scalderà l’atmosfera in attesa dell’accensione delle luminarie natalizie. Un momento simbolico che illumina non solo la piazza, ma anche il cuore della comunità.

Lunedì 8 dicembre alle 16, il Cineteatro B. Colombo ospita il primo appuntamento della rassegna “Cinefamiglia” con il film “Troppo Cattivi 2”, pensato per far sorridere grandi e piccoli. E non è che l’inizio: il cinema tornerà protagonista anche il 26 dicembre con “Elio”, il 1° gennaio con “Wicked”, offrendo occasioni di svago e ritrovo durante le vacanze.

Sabato 20 dicembre alle 21, la musica torna a riempire la Chiesa Parrocchiale con il concerto del Corpo Musicale B. Colombo di Pasturo, un momento di orgoglio locale e armonia collettiva.

La vigilia di Natale, mercoledì 24 dicembre, sarà dedicata alla gioia dei bambini e alla magia dell’attesa: alle ore 14 arriva Babbo Natale, pronto a regalare sorrisi e compagnia in un pomeriggio pensato per tutta la famiglia.

Infine, domenica 4 gennaio 2026 alle 20.30, il borgo di Baiedo ospiterà il presepe vivente e l’arrivo dei Re Magi, chiudendo le festività con un evento suggestivo che unisce fede, tradizione e partecipazione popolare.

Il Natale a Pasturo non è solo una serie di eventi: è un invito a ritrovarsi, a vivere il paese, a condividere momenti autentici. L’amministrazione comunale e tutte le associazioni coinvolte augurano a cittadini e visitatori un Buon Natale e un Felice 2026, con l’auspicio che ogni luce accesa sia riflesso di una comunità viva, accogliente e unita.

G. P.

—