BOBBIO & VALTORTA PRONTI AL PRIMO WEEKEND SULLA NEVE DOPO L’APERTURA

PIANI DI BOBBIO (BARZIO) – Con l’avvio ufficiale della stagione invernale 2025?26, i Piani di Bobbio e Valtorta si preparano ad accogliere sciatori, famiglie e appassionati per un weekend indimenticabile in occasione di Sant’Ambrogio.
Grazie alla posizione strategica fra Valsassina e la Val Brembana, il comprensorio è la stazione sciistica più vicina a Milano e alle principali città della pianura lombarda. Un unico comprensorio che offre piste per principianti ed esperti, servizi completi, scuola sci e noleggio attrezzatura.
COSA TROVARE PER SANT’AMBROGIO
– Impianti e piste aperti: tutte le piste per 35 km complessivi in alta stagione.
– Accessibilità comoda: cabinovia da Barzio o accesso dal versante Valtorta.
– Servizi completi: noleggio B-Rent, scuola sc B-schooli, skipass acquistabili on line.
– Trasporto comodo da Milano: attivo il “Bus della Neve” ogni weekend.
A CHI È RIVOLTO
– Tutti ed in particolare a famiglie e principianti.
– Sciatori esperti in cerca di piste rosse e nere.
– Chi parte da Milano o dalla pianura e desidera una meta vicina e pratica.
INFO PRATICHE
– Skipass giornaliero intero: 47 € (bambini 0?12: 24 €).
– Skipass Valtorta: 40 € adulti in alta stagione.
– Orari impianti: 8:00–16:30
