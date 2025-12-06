CALCIO LECCO, VALENTE: “ZANELLATO ASSENTE? HO DIVERSI PIANI”

LECCO – Alla vigilia del match tra la Calcio Lecco e l’Alcione Milano, Federico Valente, allenatore dei lecchesi, racconta come la squadra ha gestito i giorni prima della partita: “Abbiamo concesso un giorno di riposo in più, visto che si gioca di lunedì, per arrivare al match con grande energia. L’Alcione è una squadra solida, non sorprende affatto vederla in quella posizione di classifica. Noi però abbiamo studiato con attenzione e preparato la partita al massimo. Domani completeremo la rifinitura”.

Un elemento chiave dell’Alcione è l’ex Bonaiti, e c’è attesa per sapere se scenderà in campo. “Stefano non ha accumulato tanti minuti finora, però si impegna ogni giorno, dimostra attaccamento e spirito di gruppo – dice Valente -. Ha subito creato un buon rapporto con i nuovi, come Furrer, con cui è andato anche a mangiare fuori. Non posso anticipare la formazione di lunedì, ma Bonaiti è certamente in considerazione”. Sulla situazione della rosa, aggiunge: “Zanellato si è fermato, non sappiamo ancora l’entità dell’infortunio, quindi dobbiamo pensare a soluzioni alternative. Ferrini si sta allenando, ma è ancora in fase di recupero dopo due mesi di stop”.