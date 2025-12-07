INFORTUNIO AI PIANI DI NAVA, ANZIANO RECUPERATO DALL’ELISOCCORSO

GRIGNA SETTENTRIONALE – Poco prima delle 11 a Pasturo, in zona Piani di Nava ai piedi della Grigna Settentrionale, è stato mobilitato il Soccorso Alpino per un uomo di 75 anni caduto a terra.

Sono stati allertati i tecnici del Soccorso Alpino-XIX Delegazione Lariana (Stazione Valsassina-Valvarrone) e i Vigili del Fuoco di Lecco, con supporto dell’eliambulanza di Areu dalla base comasca di Villa Guardia. L’elicottero è decollato per il recupero in quota e il trasporto in ospedale, in codice giallo.

RedCro