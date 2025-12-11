DAL 27 DICEMBRE AL VIA IL SERVIZIO INVERNALE DELLA LINEA D136

CREMENO – Dal 27 dicembre prende il via il servizio invernale della linea di trasporto pubblico locale D136, che collega Cremeno, Moggio, Barzio e le Funivie dell’Altopiano Valsassinese. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra i Comuni di Cremeno, Cassina Valsassina, Moggio e Barzio, con il sostegno dell’Agenzia TPL per il Bacino di Como, Lecco e Varese e il gestore degli impianti di risalita ITB Spa.

Questa nuova linea stagionale, inserita nel Programma di Bacino dell’Agenzia TPL, vorrebbe promuovere una mobilità sostenibile, accessibile e comoda per residenti e turisti, riducendo il traffico e le emissioni inquinanti, soprattutto nei fine settimana.

La navetta ha tre obiettivi principali: la riduzione dell’uso di mezzi privati, contribuendo a un ambiente più pulito; maggiore facilità di spostamento per tutti, dai residenti ai visitatori; un impulso all’economia locale grazie a un’offerta turistica più appetibile e accessibile.

La linea D136 collega i punti di interesse dell’Altopiano e consente un accesso facilitato alle funivie di Moggio-Artavaggio e Barzio-Bobbio. Novità importante della stagione 2025/2026 sono due corse giornaliere, con partenza da Lecco FS alle 8:30 e arrivo a Barzio Funivia Piani di Bobbio alle 9, e rientro da Barzio alle 16:45 con arrivo a Lecco FS alle 17:15.