CORTENOVA CALCIO, A LECCO “VOGLIAMO DIMOSTRARE IL NOSTRO VALORE”

CORTENOVA – Seconda categoria Girone L – Domenica impegno di prestigio per il Cortenova, atteso dal confronto in trasferta sul campo della capolista Aurora San Francesco. Una sfida di alto livello che il tecnico gialloblù Andrea Tantardini presenta con entusiasmo e realismo:

“Domenica ci aspetta una bellissima sfida: incrociamo la capolista, l’Aurora San Francesco. Sarà per me anche l’occasione di ritrovare alcuni ragazzi che ho avuto il piacere di allenare per tre anni alla Juniores”, ha dichiarato il mister a Valsassinanews.

Il Cortenova arriva al match dopo un periodo difficile ma con un rinnovato spirito di gruppo:

“È vero, la squadra sta vivendo un momento buio – ha aggiunto Tantardini – ma domenica vogliamo dimostrare il nostro valore, carattere e orgoglio. Non abbiamo mai mollato e il pareggio con il Foppenico ci ha restituito una piccola fiamma di entusiasmo: speriamo che diventi un bel falò”.

Sul fronte della formazione, buone notizie per il tecnico con il ritorno di Ciresa, che ha scontato la squalifica, e dei recuperati Leonardo Ripamonti e Caporaletti. Dovrà invece rinunciare a Galli, fermato dal Giudice sportivo, ma lo stesso Tantardini si dice fiducioso: “Chi scenderà in campo non lo farà rimpiangere”.

Restano indisponibili per infortunio Diakhatè, Benedetti e Bellati.

RedSpo