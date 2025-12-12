VOTA IL SONDAGGIO DI VN: INTELLIGENZA ARTIFICIALE, UTILE O METTE PAURA?

VALSASSINA – Valsassinanews lancia un nuovo sondaggio dedicato a uno dei temi più discussi del momento: l’intelligenza artificiale. Dalle applicazioni quotidiane ai grandi sistemi che automatizzano processi complessi, l’IA sta cambiando il modo in cui lavoriamo, comunichiamo e ci informiamo.

Ma questo cambiamento come viene percepito? C’è chi vede nell’IA un alleato prezioso, capace di semplificare la vita e migliorare i servizi, e chi invece teme ripercussioni sul lavoro, sulla privacy o addirittura sul ruolo dell’essere umano nella società.

Il sondaggio: opzioni e obiettivi

La domanda ai lettori è netta: l’intelligenza artificiale è utile oppure mette paura? Tra le proposte da votare:

Credo sia utile .

. Dipende da come la si usa .

. Fa paura per il lavoro .

. Temo che la macchina soppianti l’uomo.

Trovano spazio anche risposte di segno diverso:

Non ho idee precise in proposito .

. L’argomento non mi interessa .

. È sempre il solito magna-magna.

Tempistiche e modalità di partecipazione

Il sondaggio resterà attivo fino a giovedì 18 dicembre. I risultati, come sempre, saranno pubblicati e commentati su queste pagine: ogni lettore è invitato a esprimere la propria opinione e a segnalare eventuali proposte. Basta un clic sul sito per votare in modo anonimo la propria preferenza. Si può votare indicando la propria preferenza nel box qui sotto – oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano.

Perché partecipare

L’IA è destinata a influenzare sempre più aspetti della nostra vita. Capire come viene percepita dalla comunità è fondamentale per affrontare con consapevolezza le sfide e le opportunità del futuro.

