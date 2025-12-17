100 ANNI DI SCI IN VALSISSINA: A BARZIO UNA SERATA DI EMOZIONI

BARZIO – Grande successo di partecipazione alla conferenza Cento anni di sci in Valsassina, tenutasi martedì 16 dicembre a Barzio: la Sala Pensa della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera è stata gremita in ogni ordine di posto, costringendo gli organizzatori ad aggiungere sedie all’ultimo momento per consentire al numeroso pubblico di prendere posto. Un’iniziativa molto apprezzata, che ha unito generazioni diverse intorno a una passione comune e ha valorizzato un ricco patrimonio sportivo e culturale, in vista dell’importante appuntamento olimpico del 2026.

La serata, condotta da Giacomo Camozzini, Anna Rosa e Samuele Biffi, si è aperta con i saluti istituzionali della Consigliere provinciale delegata a Cultura e Beni culturali Silvia Bosio, che ha evidenziato il valore del progetto per tutto il territorio provinciale, e del presidente della Comunità Montana Fabio Canepari, che sottolineato il ruolo centrale della Valsassina nella storia dello sci italiano.

Subito dopo è stato proiettato il video della staffetta di Lillehammer 1994, seguito dall’ingresso in sala dei campioni olimpici Marco Albarello e Silvio Fauner con il commissario tecnico della Nazionale azzurra degli anni Novanta Alessandro Vanoi, accolti dagli scroscianti applausi del pubblico. Con loro al tavolo i due campioni valsassinesi Paola Pozzoni (prima donna lecchese alle Olimpiadi invernali nel 1984 a Sarajevo) e Gianfranco Polvara (5 Olimpiadi da atleta da Lake Placid 1980 a Lillehammer 1994, poi da tecnico, oltre a 6 mondiali da Oslo 1982 a Falun 1993).

A seguire Giulio Beggio (guida alpina, imprenditore dell’outdoor, cultore della storia dello sci, che nel 1988 ha compiuto la traversata della Groenlandia con gli sci, sulle tracce di Fridtjof Nansen, esploratore, scienziato norvegese e premio Nobel per la pace) ha parlato delle origini dello sci, mentre Ruggero Meles (scrittore, giornalista, alpinista e scialpinista, collaboratore della rivista Orobie, regista del film 2177 Slm sulla storia dell’alpinismo sulla Grigna meridionale e di numerose interviste ad alpinisti lombardi attualmente conservati nell’Archivio ModiSca) si è soffermato sull’arrivo dello sci in Valle.

Il tutto intervallato da video sui 100 anni dello sci in Valsassina, filmati storici dell’istituto Luce sul territorio valsassinese negli anni tra le due guerre, negli anni Cinquanta e nel recente passato. Molto apprezzato il filmato con le interviste realizzate 10 anni fa ad alcuni personaggi che hanno segnato la storia dello sci in Valsassina: i compianti Giuseppe Arrigoni Marocco e Iginio Pensotti, e i presenti in sala Antonio Gianola, Giorgio Goretti, Natale Arrigoni, Domenico Invernizzi e Carlo Valsecchi, che hanno raccontato storie di vita quotidiana, tra lavoro e sport. A seguire Pierangelo Canepari (Sci alpino), Piero Colombo (Sci di fondo) e Flavio Spazzadeschi (Sci alpinismo) hanno raccontato il presente di queste tre discipline. Quindi la consegna degli omaggi ai prestigiosi ospiti, che durante il successivo momento conviviale si sono intrattenuti a colloquiare con il pubblico.

Infine,la visita alla videoinstallazione immersiva allestita, con le immagini e le atmosfere di un secolo di sci in Valsassina, che resterà al Museo La Fornace fino al 31 gennaio 2026, per poi spostarsi a Villa Monastero di Varenna, a Villa Greppi di Monticello Brianza e ai Piani Resinelli, dove la manifestazione si concluderà il 31 agosto 2026.

L’iniziativa rientra nel progetto ConoSCIamo: storie di sci e montagna. Un viaggio nei musei del Sistema Museale della provincia di Lecco, finanziato da Regione Lombardia nell’ambito del bando Olimpiadi della Cultura.

Un progetto ampio, che ha ottenuto il primo posto in graduatoria e che accompagnerà il territorio verso i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026. ConoSCIamo è un viaggio culturale che coinvolge 34 musei e siti culturali del Sistema Museale della provincia di Lecco, proponendo un ricco palinsesto di eventi, attività e incontri dedicati ai temi dello sci, dello sport e della montagna.