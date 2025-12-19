SONDAGGIO VN. CHIUDONO TANTE ATTIVITÀ STORICHE DELLA VALLE: CHE FARE?

VALSASSINA – Valsassinanews lancia un nuovo sondaggio su un tema che sta facendo molto discutere: la chiusura di numerose attività storiche della Valle. Come testimoniato anche sulle nostre pagine, negozi di paese, botteghe artigiane, bar e locali che per decenni hanno rappresentato punti di riferimento per residenti e turisti stanno abbassando la serranda, spesso per sempre.

Le cause sono molteplici: costi in aumento, difficoltà nel ricambio generazionale, concorrenza dei grandi centri commerciali e dei servizi online, calo della popolazione. Ma la domanda resta: come vive la comunità questo fenomeno? È un problema da affrontare o un cambiamento inevitabile?

Il sondaggio: opzioni e obiettivi

La domanda ai lettori è netta: la chiusura delle attività storiche della Valle è un problema? Tra le proposte da votare:

Male, servono aiuti per tenerle in vita .

. Non c’è niente da fare , è il mercato che cambia.

, è il mercato che cambia. Non vedo il problema.

Trovano spazio anche risposte di segno diverso:

Non ho idee precise in proposito .

. L’argomento non mi interessa .

. È sempre il solito magna-magna.

Tempistiche e modalità di partecipazione

Il sondaggio resterà attivo fino a sabato 27 dicembre. Tra poche ore i risultati, come sempre, saranno pubblicati e commentati su queste pagine: ogni lettore è invitato a esprimere la propria opinione e a segnalare eventuali proposte. Basta un clic sul sito per votare in modo anonimo la propria preferenza. Si può votare indicando la propria preferenza nel box qui sotto – oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano.

Perché partecipare

Le attività storiche non sono solo esercizi commerciali: sono luoghi di socialità, memoria e identità. Capire come la comunità percepisce la loro scomparsa è fondamentale per immaginare il futuro della Valle.

RedVN

