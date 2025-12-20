CALCIO: DOMANI LECCO-PERGOLETTESE, VALENTE SPRONA CONTRO GLI INFORTUNI

LECCO – Il girone d’andata si chiude al “Rigamonti-Ceppi”, ma per la Calcio Lecco non sarà affatto un pomeriggio di festa. Alle 17.30 di domenica i blucelesti affronteranno la Pergolettese in una sfida che, al di là della classifica, porta con sé più insidie del previsto: assenze pesanti da entrambe le parti, avversario in crescita e un campo che continua a creare più di un grattacapo allo staff tecnico.
Mister Federico Valente ha presentato la gara nella conferenza prepartita, mettendo subito in chiaro un concetto: vietato pensare a una partita semplice …