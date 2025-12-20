VALSASSINANEWS SU WHATSAPP: QUASI 1000 ISCRITTI AL CANALE GRATUITO. UNISCITI!

VALSASSINA – Da oggi rimanere aggiornati sulle notizie della Valsassina è ancora più semplice e immediato: Valsassinanews lancia il suo canale ufficiale su WhatsApp, uno spazio pensato per chi vuole ricevere in tempo reale tutte le ultime notizie riguardanti la Valsassina e dintorni: eventi, curiosità e aggiornamenti in tempo reale arriveranno direttamente sul proprio cellulare, in un servizio completamente gratuito.

In un mondo dove le notizie viaggiano sempre più velocemente, il canale WhatsApp di Valsassinanews offre un modo rapido, affidabile e comodo per rimanere connessi alla propria comunità. Solo contenuti selezionati dalla redazione, tutti in un unico posto, per non perdere il contatto con la Valsassina.

Per iscriversi basta cliccare sul link ufficiale del canale WhatsApp. Una volta iscritti, non si dovrà far nulla: le notizie arriveranno direttamente nell’app, quando serve, e sempre con discrezione.

Il canale WhatsApp è un altro passo avanti per rimanere vicini ai lettori, valorizzare la Valsassina e promuovere un’informazione libera, radicata e accessibile. Noi di Valsassinanews siamo certi che questa novità diventerà presto uno strumento indispensabile per chi ama e vive la Valsassina ogni giorno.

IN POCHI GIORNI, QUASI 1000 ISCRITTI!