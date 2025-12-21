CORTENOVA BLOCCATO: PARI 1-1 A BINDO CON LA BRIOSCHESE, TAGLIAFERRI GOL

CORTENOVA – Finisce con un pareggio la sfida di Seconda categoria tra Cortenova e Brioschese, risultato che lascia i gialloblu a metà del guado nella corsa a risalire posizioni in classifica in un girone L sempre molto equilibrato.
Primo tempo vivace
La partita si accende al 18’ del primo tempo, quando il Cortenova trova il vantaggio con il giovane Nicolò Tagliaferri, classe 2007, bravo a insaccare dopo uno stupendo assist filtrante di Federico Gianola (’94) che lo manda a tu per tu con il portiere. Nel finale di frazione arriva però l’episodio che rimette tutto in equilibrio: al 44’ l’arbitro assegna un rigore alla Brioschese per un fallo di mano di Galli in area, e il numero 7 ospite Calì dal dischetto non sbaglia firmando l’1-1.
Sembra il preludio a un intervallo in parità, ma al 47’ il Cortenova costruisce l’occasione clamorosa per tornare avanti: ancora Federico Gianola si ritrova incredibilmente solo a porta spalancata, ma il servizio di Tagliaferri è troppo lungo di pochi centimetri e l’azione sfuma proprio sul più bello.
Ripresa bloccata e poche occasioni
Nel secondo tempo la gara si incattivisce tatticamente e le difese hanno la meglio sugli attacchi, con pochissimi spazi per le punte di entrambe le squadre.
Le uniche vere palle gol sono ancora di marca Cortenova: in una circostanza Caverio viene fermato all’ultimo istante dall’uscita provvidenziale del portiere ospite, in un’altra all’85’ un tiro dei padroni di casa viene deviato da un difensore e termina incredibilmente a lato di pochissimi centimetri a estremo difensore ormai battuto.
Le parole di mister Tantardini
Nel dopo gara il tecnico gialloblu Andrea Tantardini sottolinea l’atteggiamento del gruppo, alle prese con diverse assenze pesanti: “Otteniamo un buon pareggio contro una buona squadra, considerato le numerose assenze”.
Ancora il mister: “Ai ragazzi non posso dire nulla, hanno dato tutto; purtroppo anche oggi alcuni episodi non ci girano bene, basta pensare al tiro nel secondo tempo deviato dal loro difensore e finito a lato di pochi centimetri a portiere battuto”.
RedSpo