A MOGGIO CHIUDE PER OLTRE DUE MESI LA SP 64 TRA LA CULMINE E BERGAMO

MOGGIO – La Provincia di Lecco ha emanato una nuova ordinanza che dispone la chiusura totale al transito, veicolare e pedonale, di un tratto della Sp 64 Prealpina Orobica nel comune di Moggio.

La chiusura riguarda il segmento compreso tra il pk 12+500 (Passo Culmine San Pietro) e il pk 16+650 al confine con la Provincia di Bergamo (Valle Bordesegli). Il divieto di transito sarà in vigore dalle 8.30 di lunedì 12 gennaio 2026 fino alle 17 di venerdì 27 marzo 2026, sabato e festivi inclusi.

Il provvedimento si rende necessario per consentire importanti interventi di manutenzione straordinaria e prevenzione del dissesto idrogeologico.

Si tratta di una chiusura totale, che non consentirà il passaggio né ai veicoli né ai pedoni, nemmeno in condizioni di emergenza, a causa della natura invasiva dei lavori.

Gli interventi programmati rientrano in un più ampio piano di messa in sicurezza della viabilità montana e prevedono il consolidamento e adeguamento della sede stradale, la sistemazione dei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque, interventi sulle strutture di sostegno e protezione dei cigli di valle e rifacimento e riprofilatura della carreggiata.

Le lavorazioni richiederanno la quasi totale rimozione della piattaforma stradale, rendendo impossibile garantire qualsiasi forma di transito.

La Provincia precisa che le attività e le abitazioni situate al Passo Culmine San Pietro resteranno raggiungibili dalla Valsassina tramite la viabilità ordinaria, senza impatti sulla possibilità di accesso per residenti e mezzi di soccorso.

RedViab

