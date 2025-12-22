DECANATO VALSASSINA: FINO AL 31/12 LE ISCRIZIONI AL CONCORSO PRESEPI

VALSASSINA – Anche per il Natale 2025, il Decanato della Valsassina propone il Concorso Presepi in famiglia aperto solo ai singoli/famiglie delle Unità/Comunità pastorali del Decanato. Possono partecipare solo presepi realizzati nelle case. Non sono ammessi presepi pubblici e/o realizzati da amatori o professionisti.
Per iscriversi si vede compilare il modulo online entro e non oltre le 24 del 31 dicembre 2025. Inserire al massimo 3 foto (una frontale) del vostro lavoro indicando quanto richiesto nel modulo
La votazione sarà online il 3/4 gennaio 2026 che si sommerà alla votazione di una commissione che giudicherà i presepi in base a originalità, ambientazione, tipo di lavorazione, qualità artistica, messaggio trasmesso, impatto scenografico. I vincitori saranno annunciati il 6 gennaio 2026.