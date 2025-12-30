STASERA LA FIACCOLATA DI FINE ANNO DEGLI ALPINI DI CRANDOLA E MARGNO

MARGNO/CRANDOLA VALSASSINA – Ultimi giorni dell’anno nel segno della tradizione per le comunità di Margno e Crandola Valsassina, dove questa sera il Gruppo Alpini di Margno e Crandola, in collaborazione con il Comune di Margno, organizza la consueta Fiaccolata di fine anno, dedicata alla memoria delle penne nere andate avanti.
Il ritrovo è fissato a Crandola Valsassina entro le 21, presso il Monumento ai Caduti, da cui partirà il corteo a piedi. La fiaccolata attraverserà il paese per poi raggiungere il piazzale di Margno.
In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata, mentre gli organizzatori ricordano che il Gruppo Alpini declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni durante l’evento.
Al termine della camminata, spazio alla convivialità: nel piazzale verranno serviti vin brulè e cioccolata calda per tutti, accompagnati dalle melodie degli zampognari, che renderanno ancora più speciale l’atmosfera della serata.