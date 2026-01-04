PESA VEGIA. DOMANI BELLANO CELEBRA 4 SECOLI DI STORIA, TRADIZIONE E IDENTITÀ

BELLANO – La Pesa Vegia 2026-420° anno, appuntamento immancabile delle festività natalizie, si terrà come di consueto il 5 gennaio e rappresenta un traguardo di eccezionale valore storico, simbolico e identitario per il Comune di Bellano e per l’intero territorio del Lago di Como. Nata nel 1606, la Pesa Vegia è una delle manifestazioni popolari più antiche della Lombardia e costituisce un patrimonio culturale immateriale che, da oltre quattro secoli, intreccia storia, fede, tradizione e partecipazione civile.

L’edizione 2026 assume un significato particolarmente rilevante, configurandosi non solo come una rievocazione storica, ma come un vero e proprio progetto strutturato di valorizzazione culturale e …

