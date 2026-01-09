DIVERTIMENTO SULLA NEVE: UN COMPRENSORIO DA SOGNO IN ALTA VALSASSINA

Un comprensorio incontaminato, due sogni bianchi

Nel cuore dell’Alta Valsassina, tra boschi, silenzio e panorami aperti, il comprensorio formato da Alpe di Paglio e Pian delle Betulle è un vero paradiso invernale per chi cerca neve, natura e relax.

Qui le auto restano fuori dal piano e l’ambiente conserva ancora il fascino di una montagna autentica, ideale per famiglie, bambini e per chi vuole staccare dalla routine senza rinunciare al divertimento.

Alpe di Paglio: neve facile e divertimento

L’Alpe di Paglio è facilmente raggiungibile in auto, con comodi parcheggi e accesso immediato ai prati innevati, perfetti per una gita in giornata.

In inverno è molto frequentata dalle famiglie per bob, slittini e giochi sulla neve, grazie ai tappeti di risalita e ai punti noleggio attrezzatura che la rendono una meta semplice e a misura di bambino.

Pian delle Betulle: sport, bob e slittini

Il Pian delle Betulle si raggiunge comodamente in pochi minuti con la funivia da Margno, una salita panoramica che porta in quota senza stress e senza usare l’auto.

In piana si trovano tappeto di risalita dedicato a bob, slittini e sciatori principianti, oltre ad aree perfette per scivolare e giocare sulla neve, con la possibilità di noleggiare tutta l’attrezzatura necessaria proprio vicino alla biglietteria.

La passeggiata nel bosco incantato

Pian delle Betulle è raggiungibile anche a piedi dall’Alpe di Paglio con una passeggiata facile, adatta a tutti, lungo una strada sterrata che attraversa un bosco suggestivo.

Lungo il percorso, tra faggi e betulle, il cammino è reso ancora più magico da sculture in legno colorate che raffigurano animali e personaggi fiabeschi, trasformando il tragitto in un gioco a cielo aperto per i più piccoli.

Natura, cervi e emozioni d’inverno

A poca distanza dall’arrivo al Pian delle Betulle si trova un’area faunistica dove è possibile osservare da vicino cervi e altri animali di montagna, un’attrazione che entusiasma grandi e bambini.

Tra prati imbiancati, aria pulita, boschi silenziosi e le risate di chi scivola con il bob, l’esperienza in questo comprensorio incontaminato diventa una giornata d’inverno da ricordare, lontano dalle grandi folle ma vicinissima al desiderio di divertimento sulla neve.

L’Alta Valsassina ti aspetta: autentica, vicina, sorprendente

Chi sceglie l’Alta Valsassina per le proprie vacanze scopre un territorio che sa accogliere senza filtri: qui la montagna è vera, le emozioni pure, e ogni stagione regala qualcosa di unico.

Prepara lo zaino: la tua prossima avventura sulle Prealpi lombarde inizia qui, dove la montagna è tornata protagonista — più vicina, accessibile e autentica che mai, grazie a ITAV.

