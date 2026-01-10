A MOGGIO CHIUDE PER OLTRE DUE MESI LA SP 64 TRA LA CULMINE E BERGAMO

MOGGIO – La Provincia di Lecco ha emanato una nuova ordinanza che dispone la chiusura totale al transito, veicolare e pedonale, di un tratto della Sp 64 Prealpina Orobica nel comune di Moggio.

La chiusura riguarda il segmento compreso tra il pk 12+500 (Passo Culmine San Pietro) e il pk 16+650 al confine con la Provincia di Bergamo (Valle Bordesegli). Il divieto di transito sarà in vigore dalle 8:30 di lunedì 12 gennaio fino alle 17 di venerdì 27 marzo, sabato e festivi inclusi.

Il provvedimento si rende necessario per consentire importanti interventi di manutenzione straordinaria e prevenzione del dissesto idrogeologico.

Si tratta di una chiusura totale, che non consentirà il passaggio né ai veicoli né ai pedoni, nemmeno in condizioni di emergenza, a causa della natura invasiva dei lavori.

Gli interventi programmati rientrano in un più ampio piano di messa in sicurezza della viabilità montana e prevedono il consolidamento e adeguamento della sede stradale, la sistemazione dei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque, interventi sulle strutture di sostegno e protezione dei cigli di valle e rifacimento e riprofilatura della carreggiata.

Le lavorazioni richiederanno la quasi totale rimozione della piattaforma stradale, rendendo impossibile garantire qualsiasi forma di transito.

La Provincia precisa che le attività e le abitazioni situate al Passo Culmine San Pietro resteranno raggiungibili dalla Valsassina tramite la viabilità ordinaria, senza impatti sulla possibilità di accesso per residenti e mezzi di soccorso.

