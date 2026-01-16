VOTA IL SONDAGGIO VN. NUOVO SUPERMERCATO IN VALLE: CHE NE PENSI?

VALSASSINA – Valsassinanews lancia un nuovo sondaggio dedicato all’arrivo di un nuovo supermercato in Valle, un progetto che sta già facendo discutere residenti, commercianti e amministratori.
Da un lato c’è chi vede nella presenza di una grande catena un’opportunità per ampliare l’offerta, avere più scelta e creare nuovi posti di lavoro. Dall’altro emergono dubbi sul futuro dei piccoli negozi di paese, già messi alla prova da costi elevati e concorrenza crescente.
Il nuovo punto vendita rappresenterà un valore aggiunto o rischia di cambiare gli equilibri del commercio locale?
Il sondaggio: opzioni e obiettivi
La domanda ai lettori è netta: come giudichi l’arrivo di un nuovo supermercato in Valle? Tra le proposte da votare:
- Bene, serviva una grande catena.
- E i punti vendita “piccoli”?
- Più lavoro sul territorio.
- Valuteremo una volta aperto.
Trovano spazio anche risposte di segno diverso:
- Non ho idee precise in proposito.
Tempistiche e modalità di partecipazione
Il sondaggio resterà attivo fino a giovedì 22 gennaio. Tra qualche giorno i risultati, come sempre, saranno pubblicati e commentati su queste pagine: ogni lettore è invitato a esprimere la propria opinione e a segnalare eventuali proposte. Basta un clic sul sito per votare in modo anonimo la propria preferenza. Si può votare indicando la propria preferenza nel box qui sotto – oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano.
Perché partecipare
Il commercio locale è uno dei pilastri della vita di comunità. Capire come i cittadini percepiscono l’arrivo di una grande catena è fondamentale per leggere l’evoluzione economica della Valle.
RedVN