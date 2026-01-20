DOMENICA PRIMALUNA RICORDA ATTANASIO, AMBASCIATORE DI PACE

PRIMALUNA – Domenica 25 gennaio alle 16:30, la Scuola dell’Infanzia di Primaluna ospiterà un incontro pubblico dedicato alla memoria di Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano ucciso da un commando armato in Congo il 22 febbraio 2021 insieme al carabiniere scelto Vittorio Iacovacci e all’autista Mustapha Milambo.

A quasi cinque anni dall’agguato, la sua storia continua a interrogare l’opinione pubblica e le istituzioni sulla necessità di fare piena luce sull’accaduto. L’evento – promosso dal Comune di Primaluna, dall’Associazione Amici di Luca Attanasio e dall’Associazione culturale Prospettiva 2023 – vuole ricordare un uomo che ha fatto della pace la sua missione, e tenere viva l’attenzione su una vicenda che attende ancora verità e giustizia.

Coordina la giornalista Giusy Baioni. Dopo i saluti del sindaco Mauro Artusi, interverranno Salvatore Attanasio, padre di Luca, che racconterà l’uomo dietro l’ambasciatore; Giuseppe Augurusa, presidente delle associazioni Amici di Luca Attanasio e Prospettiva 2023, che illustrerà il percorso della società civile in questi anni; e il senatore Marco Lombardo, promotore di una commissione d’inchiesta parlamentare.

Luca Attanasio era conosciuto per il suo profondo impegno umanitario e per la sua dedizione nel costruire ponti di dialogo, anche nelle aree più difficili del mondo. Una storia che non può essere dimenticata.

Ingresso libero. Info: Comune di Primaluna.