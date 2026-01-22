FINO A SABATO/IL COMUNE DI CASARGO VENDE LEGNA DA ARDERE: I DETTAGLI

CASARGO – Il Comune di Casargo intende procedere alla vendita di legna da ardere proveniente da taglio di piante e rami. Il legname, in quantità stimata di 7 metri cubi, si trova depositato in località Alpe Paglio ed è visionabile agli interessati.

Il prezzo a base d’asta per la vendita della legna è fissato in 420 euro a corpo. Sono ammesse offerte pari o superiori all’importo posto a base d’asta. Le offerte dovranno essere formulate esclusivamente in aumento, con rilanci minimi di € 10 (esempi validi: € 410 – € 420 – € 430 – € 440 – € 500, ecc.).

Non sono ammesse offerte con importi intermedi (ad esempio: € 425 – € 435 – € 445 ecc.). Qualora pervenissero offerte che non rispettino il rilancio di € 10, le stesse saranno arrotondate per difetto.

L’avviso è rivolto esclusivamente a residenti o proprietari di immobili in Loc. Alpe Paglio.

Le offerte dovranno essere presentate in busta chiusa e sigillata sulla base del modello appositamente predisposto e disponibile presso gli uffici comunali e sul sito web istituzionale dell’ente, consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico, dalle 9 di sabato 17 gennaio alle 11 di sabato 24 gennaio.

La busta dovrà riportare chiaramente all’esterno:

– Nome e Cognome del mittente,

– Indirizzo di residenza,

– la seguente dicitura: “OFFERTA PER L’ACQUISTO DI LEGNA DA ARDERE – NON APRIRE”.

L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più alta. Si procederà all’apertura delle offerte, in seduta pubblica, il 26 gennaio presso gli Uffici Comunali a partire dalle 17:30.

Maggiori informazioni e i moduli necessari sul sito del comune, a questo link.

RedAlV