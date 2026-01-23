NUOVA LECCO-BALLABIO, ANCORA CHIUSURE NOTTURNE: IL 27 E 28 GENNAIO

LECCO – Nelle notti di martedì 27 e mercoledì 28 gennaio 2026 il raccordo della SS36 (la cosiddetta “Nuova Lecco-Ballabio“) resterà chiuso al traffico in entrambe le direzioni per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale. La chiusura sarà in vigore dalle 21 alle 5 del mattino e interesserà l’intero tratto del raccordo, dal km 0+000 al km 9+015. Saranno inoltre interdetti gli svincoli di Lecco Ospedale, via Poggi e via della Pergola, con le relative rampe di ingresso e uscita non accessibili per tutta la durata dell’intervento.

Durante le ore di chiusura è prevista la deviazione obbligatoria allo svincolo Lecco Centro, con prosecuzione lungo via Fiandra, la SP62 e la viabilità cittadina. L’accesso ai residenti nelle aree limitrofe sarà comunque garantito in accordo con il personale di cantiere. I lavori si svolgeranno in orario notturno per ridurre al minimo i disagi alla circolazione. RedViab