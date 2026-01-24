“QUEI DE L’ANGIOLII” IN SCENA A INTROBIO CON UNA COMMEDIA SPECIALE

INTROBIO – La compagnia teatrale della Comunità Pastorale Madonna della Neve di Introbio è pronta a riportare sul palco uno dei suoi titoli più amati. “Quei de l’Angiolii” tornano infatti in scena con la brillante commedia di Samuele Magni “In de la vita un treno… el pasa per tucc!”, uno spettacolo che negli anni ha saputo conquistare il pubblico grazie al suo mix di ironia, ritmo e momenti di autentica riflessione.

Gli appuntamenti sono fissati per: sabato 31 gennaio alle 21; domenica 1 febbraio alle 21; domenica 15 febbraio alle 16.

Tutte le rappresentazioni si terranno nel salone del Teatro dell’Oratorio di Introbio, spazio che da sempre accoglie con calore le produzioni della compagnia.

La prevendita è prevista per martedì 27 gennaio, dalle 17 alle 18.30, direttamente presso il teatro dell’oratorio di Introbio.

La nuova edizione dello spettacolo porta con sé alcune novità: il cast è in parte rinnovato e, di conseguenza, anche alcune scene e dinamiche della commedia sono state riviste. Un motivo in più per chi l’ha già vista di tornare a godersela, e per chi l’aveva persa di recuperare un appuntamento che promette divertimento e spunti di riflessione.