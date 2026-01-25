CADUTA IN ZONA IMPERVIA SOPRA BARZIO, INTERVIENE ANCHE L’ELISOCCORSO

BARZIO – Intervento di soccorso nel primo pomeriggio di oggi in zona impervia sopra Barzio, sotto l’ex rifugio ‘Casari’. Una persona è caduta al suolo lungo il percorso e si è resa necessario l’intervento dei soccorritori.

L’allarme è scattato intorno alle 15.50: sono stati allertati i Vigili del Fuoco di Lecco e il Soccorso alpino della stazione di Barzio, con il supporto dell’elisoccorso da Sondrio. Il personale del CNSAS è salito in quota per il supporto da terra alle operazioni di recupero, mentre l’elicottero ha utilizzato il verricello.

La persona coinvolta è stata raggiunta, stabilizzata e recuperata dai tecnici e dall’equipe sanitaria in ‘codice giallo’. Le esatte condizioni dell’infortunato non sono al momento note, ma l’intervento si è concluso con il rientro delle squadre dopo il recupero in sicurezza.

RedCro