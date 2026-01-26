TUTTO PRONTO A VENDROGNO PER LA FESTA DI DON BOSCO 2026

VENDROGNO – Tutto pronto a Vendrogno in vista della Festa di Don Bosco. L’appuntamento è fissato per domenica 8 febbraio e unirà fede, convivialità e sostegno agli anziani.

L’evento inizia alle 11 con la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa di San Lorenzo, seguita dai saluti a Don Camillo e Don Luigi. A seguire, un pranzo solidale nel Salone S. Antonio, aperto a tutti per condividere un momento di festa. Il menù completo prevede aperitivo di benvenuto, primo piatto, secondo piatto e dolce, con una quota di partecipazione di 30 euro. L’intero ricavato sarà devoluto alla RSA Casa di Riposo “La Madonnina” per attività e benessere degli ospiti.