VENERDÌ 30 INTERRUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA A PASTURO: I DETTAGLI

PASTURO – Una vasta interruzione programmata dell’energia elettrica interesserà il territorio comunale di Pasturo nella giornata di venerdì 30 gennaio, dalle 8 alle 15.30, per consentire a E-Distribuzione l’esecuzione di lavori sugli impianti della rete locale.
L’avviso riguarda numerose vie del paese, con specifici intervalli civici coinvolti. L’interruzione interesserà esclusivamente i clienti alimentati in bassa tensione.
I lavori interesseranno tratti dI Via Manzoni, Via Orientale, Via Casere, Via Parrocchiale, Via Pontile, Piazza Veneto, Via Trieste, Via Cappelletta, Via Stretta, Via Pigazzi, Via Molini, Via IV Novembre, Via Villette, Via Carreri e Via Cariole.
Durante l’intervento tecnico, l’erogazione dell’energia potrebbe essere momentaneamente ripristinata anche senza preavviso. Per questo motivo E-Distribuzione invita i residenti a evitare comportamenti rischiosi e, in particolare, a non utilizzare gli ascensori per tutta la durata della finestra di lavoro.
Per aggiornamenti sui lavori programmati o sulle interruzioni del servizio è possibile: consultare il sito e-distribuzione.it; inviare un SMS al 320 2041500 indicando il codice POD presente in bolletta; utilizzare la App E-Distribuzione; segnalare eventuali guasti al Numero Verde 803 500.
L’azienda ringrazia i cittadini per la collaborazione e invita a prestare attenzione agli avvisi per ridurre i disagi.