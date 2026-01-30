SONDAGGIO VN. RIFIUTI, VALSASSINA POCO “RICICLONA”: COLPA DI CHI?

VALSASSINA – Valsassinanews lancia un nuovo sondaggio dedicato a un tema molto concreto e sempre più discusso: la scarsa propensione della Valsassina alla raccolta differenziata, come evidenziato da diversi dati e segnalazioni.

Tra cassonetti pieni, errori di conferimento e comportamenti poco virtuosi, la domanda che molti si pongono è semplice ma cruciale: di chi è la responsabilità? Degli abitanti? Dei turisti? Delle regole troppo complicate? O forse di tutti?

Il sondaggio: opzioni e obiettivi

La domanda ai lettori è netta: Valsassina poco “riciclona”: colpa di chi? Tra le proposte da votare:

  • Dei valsassinesi.
  • Di turisti e villeggianti.
  • Di tutti.
  • Di nessuno.
  • Della complessità delle regole.

Trovano spazio anche risposte di segno diverso:

  • Non ho idee precise in proposito.
  • L’argomento non mi interessa.
  • È sempre il solito magna-magna.

Tempistiche e modalità di partecipazione

Il sondaggio resterà attivo fino a giovedì 5 febbraio. Tra qualche giorno i risultati, come sempre, saranno pubblicati e commentati su queste pagine: ogni lettore è invitato a esprimere la propria opinione e a segnalare eventuali proposte. Basta un clic sul sito per votare in modo anonimo la propria preferenza. Si può votare indicando la propria preferenza nel box qui sotto – oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano.

RIFIUTI, VALSASSINA POCO "RICICLONA": COLPA DI CHI?

Vedi risultati

Loading ... Loading ...

Perché partecipare

La gestione dei rifiuti è un tema che riguarda ambiente, qualità della vita e immagine del territorio. Capire come la comunità percepisce il problema è il primo passo per migliorare.

RedVN

 

> TUTTI I SONDAGGI DI VALSASSINANEWS

Potrebbero interessarti questi articoli