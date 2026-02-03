A COLICO IL RICORDO DI NIKOLAJEWKA NELL’83° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA

COLICO – Il ricordo della Battaglia di Nikolajewka, combattuta il 26 gennaio 1943 durante la tragica ritirata di Russia, continua a rappresentare un punto fermo per gli Alpini. Anche quest’anno la Sezione Alto Lario dell’ANA si è ritrovata a Colico per celebrare l’83° anniversario, rinnovando un rito che dal 1950 unisce generazioni di Penne nere.

La giornata commemorativa si è aperta con la sfilata per le vie del paese, seguita dall’alzabandiera e dalla messa nella chiesa parrocchiale. La celebrazione è stata concelebrata dal cardinale Francesco Coccopalmerio, dal parroco don Lucio Fasoli e da don Claudio Salotti, cappellano militare del 5° Reggimento Alpini…

