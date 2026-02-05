IMPIANTI E PISTE 7-8 FEBBRAIO: APERTI PAGLIO E BETULLE, CHIUSA LA SEGGIOVIA

PIAN DELLE BETULLE / CASARGO – IT-AV – Iniziative Turistiche Alta Valsassina comunica le aperture degli impianti dell’area Alpe Paglio – Pian delle Betulle per il fine settimana di sabato 7 e domenica 8 febbraio.
La seggiovia Pian delle Betulle – Cima Laghetto resterà chiusa per controlli tecnici programmati, mentre saranno regolarmente operativi i tappeti del Pian delle Betulle e dell’Alpe Paglio, entrambi accessibili a sciatori e utenti con bob.
Saranno fruibili la Pista Baby del Pian delle Betulle e le Piste Baby dell’Alpe Paglio.
Le condizioni permettono la piena apertura delle aree dedicate ai più piccoli e ai principianti.
A disposizione dei visitatori anche Bar/Tavola Calda “Settimo Cielo – Cima Laghetto”, Noleggio Pian delle Betulle e Noleggio Alpe Paglio.
Tutti i servizi saranno operativi nella fascia oraria 9 – 16.
Tariffe
- Giornaliero seggiovia adulti: 25 euro (20 euro con biglietto funivia)
- Giornaliero seggiovia bambini fino a 10 anni: 20 euro
- Giornaliero tappeti baby: 15 euro
- Corsa seggiovia A/R o solo A: 5 euro (pedonale o con sci)
Il biglietto giornaliero della seggiovia consente anche l’utilizzo del tappeto Baby.