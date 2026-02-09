GIOVEDÌ 12 IL CONSIGLIO A PASTURO, AL CENTRO LA NUOVA SCUOLA

PASTURO – Il Comune di Pasturo ha reso noto che giovedì 12 febbraio alle 21 si terrà una seduta straordinaria del consiglio comunale. L’incontro, in prima convocazione e aperto al pubblico, avrà luogo nell’aula consiliare. L’amministrazione invita l’intera cittadinanza a partecipare, vista la rilevanza dei punti all’ordine del giorno.
La riunione affronterà temi amministrativi e finanziari di particolare interesse per la comunità, oltre a una risposta formale a un’interpellanza riguardante la nuova scuola elementare di Pasturo.
A seguire i punti dell’ordine del giorno:
- Approvazione dei verbali della seduta precedente, risalente al 23 dicembre 2025.
- Risposta all’interpellanza sulla nuova scuola elementare di Pasturo, presentata dal gruppo consiliare “Noi per Pasturo e Baiedo” (protocollo 220 del 13 gennaio 2026).
- Comunicazione al Consiglio della variazione di cassa approvata dalla giunta comunale con deliberazione n. 15 del 31 gennaio 2026.
- Ratifica della deliberazione di giunta n. 17 del 31 gennaio 2026, relativa a una variazione urgente al Bilancio di previsione 2026/2028.