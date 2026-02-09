GIOVEDÌ 12 IL CONSIGLIO A PASTURO, AL CENTRO LA NUOVA SCUOLA

PASTURO – Il Comune di Pasturo ha reso noto che giovedì 12 febbraio alle 21 si terrà una seduta straordinaria del consiglio comunale. L’incontro, in prima convocazione e aperto al pubblico, avrà luogo nell’aula consiliare. L’amministrazione invita l’intera cittadinanza a partecipare, vista la rilevanza dei punti all’ordine del giorno.

La riunione affronterà temi amministrativi e finanziari di particolare interesse per la comunità, oltre a una risposta formale a un’interpellanza riguardante la nuova scuola elementare di Pasturo.

A seguire i punti dell’ordine del giorno: