GIOVEDÌ 12 IL CONSIGLIO A PASTURO, AL CENTRO LA NUOVA SCUOLA

PASTURO – Il Comune di Pasturo ha reso noto che giovedì 12 febbraio alle 21 si terrà una seduta straordinaria del consiglio comunale. L’incontro, in prima convocazione e aperto al pubblico, avrà luogo nell’aula consiliare. L’amministrazione invita l’intera cittadinanza a partecipare, vista la rilevanza dei punti all’ordine del giorno.

La riunione affronterà temi amministrativi e finanziari di particolare interesse per la comunità, oltre a una risposta formale a un’interpellanza riguardante la nuova scuola elementare di Pasturo.

A seguire i punti dell’ordine del giorno:

  1. Approvazione dei verbali della seduta precedente, risalente al 23 dicembre 2025.
  2. Risposta all’interpellanza sulla nuova scuola elementare di Pasturo, presentata dal gruppo consiliare “Noi per Pasturo e Baiedo” (protocollo 220 del 13 gennaio 2026).
  3. Comunicazione al Consiglio della variazione di cassa approvata dalla giunta comunale con deliberazione n. 15 del 31 gennaio 2026.
  4. Ratifica della deliberazione di giunta n. 17 del 31 gennaio 2026, relativa a una variazione urgente al Bilancio di previsione 2026/2028.

