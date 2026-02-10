DOMENICA ALLE BETULLE “UNA GIORNATA SULLA NEVE PER GIAMPY”

MARGNO – Il Pian delle Betulle si prepara ad accogliere una giornata che va oltre il semplice ritrovo invernale. L’iniziativa “Una giornata sulla neve per Giampy”, in programma domenica 15 febbraio, nasce come momento di memoria condivisa e si trasforma in un appuntamento capace di unire sport, spiritualità e solidarietà. Un evento che richiama l’eredità umana di Giampiero “Giampy” Manzoni, figura molto conosciuta e stimata in Alta Valsassina.

La mattinata si aprirà alle 10 con il ritrovo al piazzale di Paglio, dove i partecipanti saranno accompagnati in una passeggiata tra boschi e silenzi innevati. Un’attività semplice, ma dal forte valore simbolico: la montagna, che per Giampy era casa e passione, diventa il filo conduttore di una giornata pensata per ritrovarsi e ricordare.

Dalle 11.30 il Pian delle Betulle si animerà con attività dedicate ai più piccoli, tra truccabimbi e selezioni musicali curate da D9. Un clima leggero e familiare che anticipa il momento più raccolto della giornata: alle 12, nella chiesetta del Pian delle Betulle, verrà celebrata la messa, occasione di riflessione e ricordo collettivo.

Il pranzo delle 13.30 presso La Libellula rappresenterà poi il cuore conviviale dell’evento. Menù tipici della tradizione montana accompagneranno un momento di incontro che, come spesso accade in queste realtà, diventa occasione per rinsaldare legami e condividere storie. Anche i bambini avranno un menù dedicato, a conferma della volontà di rendere la giornata accessibile a tutti.

L’iniziativa assume un valore ancora più significativo grazie alla finalità benefica: il ricavato sarà devoluto all’associazione “Illumina di Blu”, impegnata nel sostegno ai ragazzi con autismo. Un gesto che rispecchia lo spirito generoso di Giampy, ricordato da molti per la sua disponibilità, il suo impegno nel volontariato e la sua capacità di coinvolgere la comunità.