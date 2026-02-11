CON IL ‘NAMELESS WINTER’ RIFLETTORI INTERNAZIONALI SULLA VALSASSINA

BARZIO – Il Nameless torna in Valsassina dopo un’assenza che si è fatta sentire. Un ritorno atteso, quasi necessario, che riporta nella Valle un evento capace di muovere persone, economie e immaginari. Come sempre, il festival traina numeri, attese e domande. Ma soprattutto porta un’energia che va oltre il programma: un impatto culturale, sociale ed economico che ogni anno ridisegna la percezione del territorio. È un appuntamento che non si limita a riempire un calendario, ma che mette alla prova la capacità della Valle di accogliere, innovare e crescere.

Già da giorni si vedono i primi turisti della musica: zaini, trolley, accenti diversi che si mescolano lungo le strade. È il segnale più evidente che il festival non è solo musica, ma un fenomeno che attraversa la Valle e la trasforma.

La scaletta ufficiale conferma un’edizione dal respiro internazionale:

Sabato 14 febbraio – Headliner: Gigi D’Agostino

– Merk & Kremont

– Zomboy

– Automhate

– Marnik

– Conrad Taylor

– Kiss’N’Fly

Domenica 15 febbraio 2026 – Headliner: Axwell

– Edmmaro

– Rudeejay

– Yetti

– Astrality

– Padma San

– Danilo Seclì

Una line up che intreccia generi, generazioni e pubblici diversi, costruita per dare identità a questa prima edizione invernale.

Ed è proprio questo il punto: sarà la prima edizione invernale, un esperimento che porta con sé curiosità e un pizzico di incertezza. Ci si aspetta un semi successo fisiologico, perché ogni debutto stagionale richiede tempo per trovare la propria forma. Eppure la Valsassina ha già dimostrato di saper rispondere: dalle piste di Bobbio, che continuano ad attirare sciatori e famiglie, fino a Giumello, dove eventi e iniziative hanno animato l’inverno.

E mentre i palchi si montano e le luci iniziano a prendere forma, la Valle sembra prepararsi a un nuovo battito.

C.A.M.