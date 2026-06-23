EX ALLIEVI SALESIANI DI VENDROGNO A TORINO: PREMIATO PEPPO MAFFEI

TORINO – Domenica 21 giugno, a Valdocco a Torino, luogo simbolo dove nacque l’opera salesiana di Don Bosco, si è svolta la tradizionale cerimonia dell’offerta dell’olio destinato ad alimentare per un anno la lampada votiva collocata sull’altare di Don Bosco nella Basilica di Maria Ausiliatrice. Quest’anno l’onore dell’offerta è spettato agli Exallievi della Lombardia, rappresentati dalle Unioni di Milano, Sesto San Giovanni, Arese, Fiesco, Sondrio e Vendrogno.

La giornata è stata impreziosita dalla consegna del prestigioso Distintivo d’Oro a due figure storiche del movimento: Peppo Maffei dell’Unione Exallievi di Vendrogno e Bruno Locatelli dell’Unione Exallievi di Sondrio, riconoscimento conferito a coloro che si sono particolarmente distinti per il loro impegno, la loro testimonianza e la loro fedeltà ai valori di Don Bosco.

Alla cerimonia erano presenti il presidente Nazionale degli Exallievi di Don Bosco Giovanni Costanza, accompagnato dal delegato Nazionale Salesiano Don Gino Cella, il presidente Ispettoriale della Lombardia Carlo Balzarini con il delegato Ispettoriale Salesiano Don Roberto Colosio, oltre ai rappresentanti delle diverse Unioni lombarde. Particolarmente significativa è stata la partecipazione della delegazione di Vendrogno e del Collegio Giglio, storica istituzione educativa che ha formato generazioni di giovani valsassinesi e che continua ancora oggi a mantenere vivo il legame tra gli exallievi.

“Come presidente dell’Unione Exallievi Don Bosco di Vendrogno – ha detto Roberto Comi -, ho avuto l’onore di rappresentare la nostra realtà in una giornata ricca di significato. Tornare a Valdocco significa infatti ritrovare le proprie radici e ricordare che proprio qui, il 24 giugno 1870, nacque il movimento degli Exallievi come segno di gratitudine verso Don Bosco. A oltre 150 anni di distanza, quello stesso spirito continua a vivere attraverso l’impegno di tanti exallievi che, pur provenendo da realtà diverse, si ritrovano accomunati dagli stessi valori di amicizia, riconoscenza e servizio”.

“Per gli Exallievi del Giglio di Vendrogno è stato motivo di orgoglio partecipare a questo importante appuntamento nazionale, condividere un momento di fraternità con tanti amici provenienti da tutta la Lombardia e vedere uno dei propri associati ricevere il più prestigioso riconoscimento conferito dal movimento degli Exallievi di Don Bosco”, ha concluso Roberto Comi, presidente Exallievi Salesiani Don Bosco Vendrogno APS.