ENNESIMO INCIDENTE IN ALTOPIANO: CENTAURO 27ENNE FERITO A MOGGIO

MOGGIO – Nel primo pomeriggio di oggi, domenica, si è verificato un nuovo incidente sull’Altopiano valsassinese, dove un 27enne è rimasto ferito in seguito a una caduta con la moto lungo la Provinciale 64 nel territorio comunale di Moggio. L’allarme è scattato poco prima delle 16.30, quando è stata segnalata la caduta in strada del centauro, che viaggiava da solo.

Sul posto sono stati inviati i soccorsi coordinati dalla centrale operativa Soreu dei Laghi, con mezzi del Soccorso Centro Valsassina di Introbio e l’eliambulanza, allertati i Carabinieri del Comando di Lecco. Le condizioni del giovane sono inizialmente apparse serie, tanto da far attivare il codice rosso, successivamente rivalutato in giallo dopo le prime cure sul posto.

L’intervento si è concluso in loco, con il paziente stabilizzato e affidato al personale sanitario per il trasporto in ospedale. La dinamica esatta della caduta è in corso di ricostruzione da parte delle forze dell’ordine, ma al momento non risultano altri veicoli coinvolti.

RedCro

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