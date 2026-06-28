COPPA ITALIA SKIROLL, ALTRO PODIO SICILIANO PER LA VALSASSINA

LINGUAGLOSSA (CT) – Terza tappa siciliana per la Coppa Italia Next Pro di skiroll a Linguaglossa con le sorelle Invernizzi ancora protagoniste, pure nella prova mass start. Nella gara clou, Aurora Invernizzi ha conquistato un ottimo secondo posto, mentre Maria ha chiuso quarta, restando a ridosso del podio e rimanendo tra le migliori.

A livello di categorie, successo per Aurora tra le Under 18 e vittoria anche per Maria (nelle Under 20), a completare un bilancio decisamente positivo.

Nella giornata precedente, dedicata alla sprint, Maria aveva ottenuto il secondo posto e Aurora il terzo.

RedSpo

.

DA VN/IERI NELLA PROVA SPRINT: