INTROBIO-BIANDINO: MARTINA BRAMBILLA VINCE ANCORA. MASCHILE A SANTORSOLA

INTROBIO INTROBIO – L’edizione 2026 della Introbio-Biandino conferma i nomi più attesi della vigilia e regala un’altra giornata di grande sport sui sentieri della Valsassina. Tra le donne si impone ancora Martina Brambilla (in copertina nell’immagine dal nostro archivio), protagonista di una prova solida (in 53:27) e senza sbavature che consente all’atleta del Team Pasturo di ribadire il proprio dominio nella classica salita alla Bocca di Biandino. Per lei, 13mo tempo assoluto in gara.
In campo maschile è Mattia Santorsola in 47:07 a conquistare il successo, al termine di una gara combattuta ma gestita con intelligenza dall’esponente della Atletica Minturno Ssd.
La competizione, tra le più sentite del calendario locale di corsa in montagna, ha richiamato numerosi atleti e appassionati (129 al via nella competitiva).
Per consultare la classifica generale completa è disponibile il seguente link ufficiale:
https://www.endu.net/it/events/introbio-biandino/results
RedSpo