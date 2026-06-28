VIGILI DEL FUOCO AL RIFUGIO ROSALBA: RECUPERATI 5 ESCURSIONISTI E DUE CANI

GRIGNA MERIDIONALE – Intervento nel pomeriggio di oggi per i Vigili del fuoco di Lecco, impegnati in un’operazione di soccorso in zona impervia nelle vicinanze del rifugio Rosalba, sulla Grignetta. L’allarme è scattato quando cinque escursionisti, accompagnati da due cani di piccola taglia, hanno smarrito il sentiero durante l’escursione, trovandosi in difficoltà in un’area particolarmente complessa da raggiungere via terra.

Sul posto sono intervenute le squadre SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del fuoco, supportate dall’elicottero “Drago”. Proprio grazie all’impiego del mezzo aereo è stato possibile effettuare il recupero in sicurezza di tutte le persone coinvolte e degli animali.

Una volta imbarcati, escursionisti e cani sono stati trasportati e sbarcati alla piazzola dei Piani dei Resinelli, in una zona sicura. Nessuno ha riportato conseguenze.

RedCro