OGGI A INDOVERO LA CELEBRAZIONE DI SANT’ULDERICO, A CASARGO APERISTREET

CASARGO – L’Associazione “Le Nostre Radici” rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la tradizionale Festa di Sant’Ulderico, in programma oggi, sabato 4 luglio, proprio nel giorno dedicato al Santo. Una ricorrenza profondamente radicata nella storia di Indovero e dell’Alta Valsassina, che da secoli rappresenta un momento di fede, incontro e condivisione.

L’oratorio di Sant’Ulderico è uno dei luoghi più affascinanti e ricchi di storia del territorio. Immerso nella quiete del Monte Muggio, sorge in una splendida radura circondata da maestosi faggi secolari, autentici custodi del tempo che rendono questo angolo di montagna unico e suggestivo. La piccola chiesa è un punto di riferimento religioso e simbolico per la comunità locale.

La festa rappresenta una delle tradizioni più antiche di Indovero. Da generazioni gli abitanti salgono fino alla chiesetta immersa nei faggi secolari, mantenendo vivo un rito che racconta il profondo legame tra la popolazione, la fede e il territorio. Un patrimonio di storia e identità che continua a essere tramandato con orgoglio e partecipazione.

La Santa Messa sarà celebrata alle 11. Al termine della funzione religiosa i partecipanti potranno condividere il pranzo al sacco, da portare personalmente, trascorrendo alcune ore insieme immersi nella natura. Per favorire la partecipazione, il Comune di Casargo metterà a disposizione un servizio gratuito di bus navetta, con partenza alle 8.50 dal piazzale della farmacia di Casargo e fermate a Codesino, Indovero e Narro.

Chi desidera raggiungere Sant’Ulderico a piedi potrà scegliere tra due itinerari: il primo parte dal piazzale di Giumello ed in circa 45 minuti lungo un sentiero, immersi nei faggi secolari, si raggiunge Sant’Ulderico; il secondo prende avvio da Indovero, passando dalla località Intelco.

Si invitano cittadini, escursionisti e visitatori a partecipare a questa ricorrenza, un’occasione per riscoprire uno dei luoghi più suggestivi dell’Alta Valsassina e contribuire a mantenere viva una tradizione che rappresenta un simbolo di identità, memoria e appartenenza per la comunità di Indovero.

Sempre oggi, sabato 4 luglio, Casargo si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto con Aperi Street, l’iniziativa pensata per animare il paese e offrire a residenti e visitatori un pomeriggio e una serata all’insegna della convivialità, della musica e del divertimento.

A partire dalle 17.30, le vie del centro ospiteranno un aperitivo itinerante che coinvolgerà i principali esercizi commerciali del paese, ciascuno con una proposta originale e un’atmosfera tutta da vivere. Ad accompagnare il percorso saranno gli spettacoli itineranti con i trampolieri di Arteludica e i Ciacci Dj, regalando momenti di allegria e intrattenimento per grandi e piccoli. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Pro Loco Casargo, amministrazione comunale e gli esercenti, che hanno scelto di fare squadra per valorizzare il paese e creare un’occasione di incontro capace di coinvolgere tutta la comunità.

“Aperi Street è molto più di un semplice aperitivo itinerante – sottolineano gli organizzatori –. È un modo per vivere Casargo, riscoprirne le vie, sostenere le attività locali e trascorrere insieme una serata di festa. Il nostro ringraziamento va a tutti gli esercenti che hanno aderito con entusiasmo e alla Pro Loco, dimostrando ancora una volta quanto la collaborazione sia fondamentale per dare vita a iniziative che animano il paese”. Il percorso partirà dal Tashi Delek Cafè, poi la Pizzeria Casargo, all’Albergo Alpino, si proseguirà al Tuning Cafè, al Bar Sport e al Pub Parco delle Chiuse, ognuno con una proposta a tema. La serata si concluderà nell’area manifestazioni della Pro Loco con “Casargo Street Beat”, la cena insieme ai ballerini di Stile Danza e il coinvolgente concerto dei 60 Mania, per chiudere la giornata con musica e voglia di stare insieme.

L’invito è aperto a tutti: Aperi Street rappresenta un’occasione speciale per vivere Casargo in un’atmosfera di festa, sostenere il commercio locale e condividere una serata all’insegna della socialità.