“CIME INEGUALI 2026”: A PASTURO VA IN SCENA “ODI ET AMO”

PASTURO – Mercoledì 8 luglio alle 21 a Casa Antonia Pozzi di via Manzoni 1 a Pasturo, va in scena il primo appuntamento della seconda edizione di “Cime Ineguali – Traguardi (im)possibili“. Una proposta di eventi organizzati da “Lo Stato dell’Arte”, Il GRINZONE, la Casa di Antonia e condivisa con La Fucina di Barzio e SASNAT di Moggio, con un progetto approvato dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese all’interno del Fondo “Sostegno delle arti dal vivo”.

Il primo spettacolo, “Odi et Amo”, sarà presentato a Pasturo dalla Compagnia Alma Rosé con Annabella Di Costanzo, la musica dal vivo di Camilla Barbarito e Fabio Marconi, il testo di Elena Lolli e la regia di Elena Lolli e Manuel Ferreira.

Con questo spettacolo la Compagnia torna a parlare di maternità, quella di una madre non più giovane e del suo rapporto con un figlio cresciuto e in piena adolescenza. Nuove acque in cui navigare, tempeste emotive e ormonali difficili da affrontare. I giorni dell’infanzia del figlio sono finiti e per la madre sono arrivate le provocazioni, le sfide, gli abbracci contati, la distanza e la fatica di trovare un punto comune.

Per info e prenotazioni: [email protected] .

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