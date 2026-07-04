CORSA IN MONTAGNA, DOMANI L’EDIZIONE N. 61ª DELLA “MOGGIO-ARTAVAGGIO”

MOGGIO – Domani, domenica 5 luglio, torna la Moggio-Artavaggio, una delle corse in montagna più conosciute della Valsassina. La 61esima edizione si disputa sul tracciato che sale da Moggio ai Piani di Artavaggio, con partenza in paese e arrivo in quota dopo 5 chilometri di salita e 800 metri di dislivello positivo.
La gara richiama ogni anno atleti appassionati di corsa in ambiente alpino, in un percorso breve ma impegnativo, che mette alla prova soprattutto la gestione dello sforzo in salita. L’appuntamento è fissato in mattinata, con partenza alle 9:30 da Moggio, nel parcheggio dell’agenzia immobiliare davanti alla rotonda con al centro la fontana fatta di legno, mentre l’arrivo è previsto ad Artavaggio.
La corsa, organizzata dall’Associazione Alpinistica “I Bocia” di Verano Brianza, resta un riferimento del calendario podistico estivo e un’occasione per riportare attenzione su un percorso che unisce sport e montagna.
RedSpo