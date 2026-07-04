CORTABBIO IN FESTA PER GLI OTTANT’ANNI DI STORIA DEL GRUPPO ALPINI

CORTABBIO (PRIMALUNA) – Ottant’anni di storia: il Gruppo Alpini di Cortabbio celebra un traguardo importante, costruito nel tempo da generazioni che si sono passate il testimone mantenendo vivi valori, tradizioni e spirito di servizio. Un anniversario che non è solo festa, ma anche ricordo: bandiere issate e fiori deposti ogni anno per chi non è tornato, in una memoria che non si è mai affievolita. Il fine settimana del 4 e 5 luglio sarà dedicato alle celebrazioni, nel segno della convivialità e dello stile alpino, fatto di condivisione e appartenenza.

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Si parte sabato 4 luglio alle 18:30 con la cena a base di piatti tipici al Giardinetto degli Alpini, seguita alle 21 dalla serata danzante con la Antonella Russo Band.

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Domenica 5 luglio il programma entra nel vivo con il ritrovo alle 9:30 sempre al Giardinetto degli Alpini. Alle 10:15 è prevista la deposizione floreale al cimitero, momento solenne di omaggio ai caduti. A seguire, alle 11, la Santa Messa al campo e, alle 12, il tradizionale rancio alpino.

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Ad accompagnare le celebrazioni sarà il Corpo Musicale S. Cecilia di Cortabbio, a sottolineare ulteriormente il legame tra il gruppo e la comunità locale.

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RedPri

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