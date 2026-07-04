LA MOTOVIAGGIATRICE DI TACENO RIPARTE: DA SOLA A CAPO NORD E IN ESTONIA

TACENO – La moto viaggiatrice di Taceno riparte per una nuova avventura: oltre 15.000 chilometri in solitaria fino a Capo Nord, poi il raduno mondiale WIMA in Estonia e il ritorno in Italia. Da Taceno a Capo Nord: Chiara Uberti riparte da sola per una nuova avventura in moto.

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Dopo il viaggio che lo scorso anno aveva conquistato la curiosità di tanti lettori (qui il maxi reportage del 2025 su VN), Chiara è pronta a rimettersi in sella per una nuova, grande avventura. Ancora una volta lo farà completamente da sola, affidandosi soltanto alla sua moto, alla sua tenda e alla voglia di scoprire il mondo.

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Il viaggio partirà proprio da Taceno e la porterà ad attraversare migliaia di chilometri e numerosi Paesi europei fino a raggiungere Capo Nord, una delle mete più ambite da ogni motociclista, percorrendo alcune delle strade più spettacolari della Scandinavia.

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Sarà un viaggio all’insegna dell’autonomia e dell’essenzialità: ogni giorno Chiara guiderà in solitaria, monterà la tenda per la notte e affronterà il percorso contando esclusivamente sulle proprie capacità e sull’esperienza maturata negli anni. Ma Capo Nord sarà soltanto una tappa. Da lì il viaggio continuerà verso l’Estonia, dove prenderà parte al raduno mondiale WIMA (Women’s International Motorcycle Association), un importante evento internazionale dedicato alle donne motocicliste, che riunisce partecipanti provenienti da tutto il mondo. Concluso il raduno, Chiara percorrerà la strada del ritorno, completando un lungo itinerario europeo che le regalerà nuove esperienze, incontri e paesaggi indimenticabili.

< La mappa del tour di Chiara. “Però viaggerò senza troppi programmi…”

Anche questa avventura sarà possibile grazie al sostegno di aziende che hanno scelto di credere nel progetto, tra cui Moto Giussani, SW-MOTECH, Clover che accompagneranno Chiara lungo tutto il percorso.

Domani sera, domenica alle 18, la moto sarà esposta al laghetto del ‘Biorca’ di Taceno.

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Chi vorrà seguire il viaggio potrà farlo giorno dopo giorno attraverso i suoi canali social, dove racconterà in tempo reale ogni tappa, gli imprevisti, gli incontri e le emozioni di questa nuova impresa: su Instagram cercando @ubbi e su Facebook Chiara Uberti.

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Una nuova sfida, affrontata ancora una volta in completa solitaria, con l’obiettivo di dimostrare che la passione, il coraggio e la determinazione possono portare molto più lontano di qualsiasi confine.

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RedVN

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