RIUNIONE IN PROVINCIA SU CHIUSURA “NUOVA LECCO-BALLABIO” DEL 7-8 LUGLIO

LECCO – Venerdì 3 luglio, nella sede di corso Matteotti della Provincia di Lecco, si è svolto un incontro operativo in vista della chiusura della SS36Racc nei giorni di martedì 7 luglio, a partire dalle 9, fino a mercoledì 8 luglio alle 14.

All’incontro, convocato dal vicepresidente della Provincia di Lecco Mattia Micheli, hanno partecipato i rappresentanti del Comune di Lecco, con l’assessore Stefano Parolari, del Comune di Ballabio, con il sindaco Giovanni Bruno Bussola, di Anas e della Polizia Stradale.

I lavori che Anas dovrà effettuare lungo la tratta Lecco-Ballabio della SS36Racc rendono necessaria la chiusura totale in direzione Ballabio a partire dallo svincolo del Ponte Manzoni, mentre in direzione Milano resteranno aperti gli svincoli di via ai Poggi e di via dell’Eremo …

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