SOCCORSI DUE ANZIANI COLTI DA MALORE A PAGNONA E A CASSINA

VALSASSINA – Due interventi questa mattina da parte di SOREU dei Laghi per soccorrere due persone vittime di malore.
Il primo intervento poco prima delle 11 a Pagnona dove un uomo di 75 anni si è sentito male. Successivamente è stato poi trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo con l’elisoccorso.
Un’ora dopo circa, altro intervento, questa volta a Cassina Valsassina. Una donna di 88 anni è stata colta da malore e portata all’ospedale con un’ambulanza in codice giallo, diventato poi verde.
RedCro