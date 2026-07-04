TORNEO COMUNI: VINCE PARLASCO, PAREGGIANO CREMENO-PREMANA E CORTE-INTROBIO

PRIMALUNA – Atmosfera di fuoco anche nella seconda serata del Torneo di calcio dei Comuni valsassinesi: ben 17 le reti segnate nelle tre partite e spettacolo fino all’ultimo minuto. Le gare hanno confermato l’equilibrio tra le formazioni e offerto spunti interessanti per la classifica del girone.

Pareggio ricco di emozioni il 3-3 tra Cremeno/Cassina e Premana, due squadre che non si sono risparmiate. Il match è stato caratterizzato da continui capovolgimenti di fronte e da una grande efficacia offensiva da entrambe le parti. Nessuna delle due è riuscita a prendere il largo, e il punto conquistato lascia aperta la corsa al vertice.

Vittoria di misura invece per Taceno/Parlasco nel 4-3 su Pasturo, in una partita vibrante e ricca di gol. I padroni di casa hanno mostrato maggiore concretezza nei momenti decisivi, mentre Pasturo ha pagato qualche disattenzione difensiva nonostante una prova generosa e propositiva.

Altro pareggio spettacolare per terminare la serata: Cortenova e Introbio si sono divise la posta in palio in un 2-2 dopo una sfida combattuta. Entrambe le squadre hanno avuto occasioni per vincere, ma la difesa ha retto nei momenti chiave e il risultato finale rispecchia l’equilibrio visto in campo.

Il torneo, organizzato dall’ASD Primaluna, mette di fronte anche quest’anno le rappresentative dei paesi valsassinesi in una dozzina di belle serate all’insegna del calcio, accompagnato da tifo e socialità, con un calendario che animerà tutto il mese fino alle finali, programmate per venerdì 31 luglio.

Le prossime partite, sempre all’oratorio di Primaluna, sono in programma per martedì 7 luglio: alle 21 Introbio – Esino Lario, alle 22 Cortenova – Premana.

RedSpo