TURISMO. VARENNA, BELLANO E COLICO TRA I LUOGHI “TOP” IN LOMBARDIA

LECCO – Il turismo nell’area lariana sta attraversando una fase di crescita particolarmente robusta, con ritmi di sviluppo superiori alla media regionale e un consolidamento sempre più evidente del Lago di Como come destinazione di riferimento a livello internazionale.

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I dati della 24ª Giornata dell’Economia della Camera di Commercio di Como-Lecco (report consultabile a questo link) mostrano un territorio ad altissima reputazione, sostenuto dalla forza del brand “Lago di Como” e da una domanda in costante espansione.

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Nel 2025 il settore ha continuato a crescere in modo significativo: i posti di lavoro sono …

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