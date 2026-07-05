BARZIO, MILANESTRONE IN CONCERTO: TORNANO “I GIOVEDÌ DELLA FUCINA”

BARZIO – Prosegue a Barzio la rassegna estiva “I Giovedì della Fucina”, giunta alla quinta edizione. L’appuntamento è fissato per giovedì 9 luglio, alle 21, alla tensostruttura dell’oratorio (via Milano 2), con ingresso libero. Protagonista della serata sarà il gruppo Milanestrone, che porterà in scena uno spettacolo dedicato alla tradizione cantautorale milanese e al cabaret meneghino. Un viaggio musicale tra ironia, memoria e identità, attraverso i brani di artisti simbolo come Nanni Svampa, Giorgio Gaber, Adriano Celentano ed Enzo Jannacci.

Lo spettacolo si propone di raccontare la Milano di ieri, di oggi e di domani, tra canzone popolare e teatro-canzone. E con una domanda provocatoria: chi ha detto che il “Derby” non esiste più? Un’occasione per riscoprire atmosfere, linguaggi e storie che hanno segnato la cultura milanese, in una serata all’insegna della musica e della convivialità.

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