CORTENOVA-ALPE ZUC A MALUGANI E OREGIONI, ANDREA MELESI SU DUE RUOTE

CORTENOVA – Edizione da ricordare per la Cortenova-Alpe Zuc, corsa in montagna valsassinese con la doppia formula run & bike che ha richiamato atleti e appassionati di corsa e di due ruote. La prova a piedi è valida come prima tappa del Campionato provinciale Csi categorie Juniores, Senior, Amatori. Partenza da Prato San Pietro, arrivando all’Alpe Zuc.

Gara bike uomini

Nella prova Bike uomini (5 km, dislivello positivo 500 metri), successo netto di Andrea Melesi (Como Bike), che ha chiuso in 22:15.47 precedendo Davide Baruffaldi (Vam Race A.S.D.), secondo in 23:10.77, e Paolo Gianola (AS Premana), terzo in 23:23.12. Ai piedi del podio Richard Colombo (Bike Team Mandello) in 23:45.58 e Alfredo Ticozzi (Vam) in 24:38.20, con a seguire Marco Acquistapace (C.S.C. Cortenova) in 25:32.68 e Jacopo Gianola (AS Premana) in 27:10.16.

Gara run donne

Tra le Run donne 2026 vittoria di Arianna Oregioni (Gp Santi Nuova Olonia), prima sul traguardo di Artavaggio in 27:53.70 davanti ad Alessia Bergamini (C.S.C. Cortenova), seconda in 31:57.78, e Serena Mascheri (C.S.C. Cortenova), terza in 32:38.06. A ridosso del podio Silvia Invernizzi (C.S.C. Cortenova) in 33:52.24 e Alessandra Pedrazzini (A.S.D. Polisportiva Pagnona) in 34:47.42, seguite da Barbara Conti (A.S.D. Polisportiva Pagnona) in 35:04.89 e Alessia Bettiga (AS Premana) in 35:51.30.

Gara run uomini

Spettacolo anche nella Run uomini 2026, con Giovanni Malugani (C.S.C. Cortenova) a firmare il miglior tempo in 23:39.68, davanti al compagno di società Giulio Mascheri, secondo in 23:59.41, e a Jacopo Perico (Gp Santi Nuova Olonia), terzo in 24:21.55.

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A seguire Juri Marelli (Team Pasturo A.S.D.) in 25:16.34 e Federico Orlandi (Team Pasturo A.S.D.) in 25:10.00, mentre nella top ten trovano posto anche Daniele Corti (Atletica 87 Oggiono) in 26:16.46 ed Enea Stanzani (C.S.C. Cortenova) in 26:37.73.

RedSpo