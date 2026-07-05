MOTOCICLISMO, CIV CLASSIC: MATTIA MUTTONI SECONDO A VARANO

VARANO DE’ MELEGARI (PR) – Podio ancora per il valsassinese Mattia Muttoni, protagonista nel weekend sulla pista parmense di Varano de’ Melegari per una nuova tappa del Campionato Italiano Velocità CIV Classic, categoria 125 SP.

Il pilota di Taceno, già leader e volto noto agli appassionati della Valsassina, ha chiuso la gara odierna con un prezioso secondo posto, confermando la continuità di risultati che lo ha già visto salire più volte sul podio nel campionato 2 tempi.

La prestazione odierna, arrivata dopo i recenti exploit e le beffe tecniche che hanno animato le ultime uscite di Muttoni nel CIV Classic, rafforza il suo ruolo da protagonista assoluto tra i piloti Sport Production, in una stagione che lo vede stabilmente nelle posizioni di vertice. Per la Valsassina è un’altra domenica di orgoglio, con il giovane centauro che porta il nome del territorio sui circuiti nazionali, proseguendo un percorso di crescita sportiva seguito e raccontato nelle scorse settimane anche dalle testate dedicate ai motori.

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